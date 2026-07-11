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Царьград

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На Украине родственники военных жестоко убили сержанта заградотряда ВСУ

На Украине родственники военных жестоко убили сержанта заградотряда ВСУ

В Запорожской области родственники мобилизованных убили сержанта ВСУ за службу в заградотряде.В подконтрольном Киеву районе Запорожской области родственники украинских военнослужащих совершили убийство сержанта С.

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