На Украине родственники военных жестоко убили сержанта заградотряда ВСУ

В Запорожской области родственники мобилизованных убили сержанта ВСУ за службу в заградотряде.В подконтрольном Киеву районе Запорожской области родственники украинских военнослужащих совершили убийство сержанта С.
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