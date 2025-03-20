Global Look Press/Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Keystone Press Agency Бюрократия Европейского Союза воспитана в духе догматов тоталитарной секты "либералы", одержима сектантским стремлением навязывать свою диктатуру и уничтожать неподдающихся.
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