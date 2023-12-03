Трамп назвал «крестовым походом» против Байдена свое возвращение в политику

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Айова перед избирателями назвал "праведным крестовым походом" против действующего американского лидера Джо Байдена свое возвращение в политику.
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