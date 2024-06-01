Как зовут Петрова и Васечкина из «Приключений»?

1 июня 1984 года, в первый день летних каникул, советское Центральное телевидение показало фильм Владимира Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» — историю про школьников с неуемной фантазией со взрослыми сюжетами, которая встала в один ряд с другими замечательными детскими фильмами — «Приключения Электроника» и «Гостья из будущего».