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Как зовут Петрова и Васечкина из «Приключений»?

Как зовут Петрова и Васечкина из «Приключений»?

1 июня 1984 года, в первый день летних каникул, советское Центральное телевидение показало фильм Владимира Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» — историю про школьников с неуемной фантазией со взрослыми сюжетами, которая встала в один ряд с другими замечательными детскими фильмами — «Приключения Электроника» и «Гостья из будущего».

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