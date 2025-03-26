Вечные споры из-за семейного бюджета

Деньги — это то, что может служить «лакмусовой бумажкой» в отношениях: если члены семьи ссорятся из-за денег, то, как правило, настоящая причина размолвок — в несовпадающих ценностях и разочарованиях в том, какую степень ответственности принимает партнёр.