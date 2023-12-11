Преподавательница разгромила певца SHAMAN в шоу «Перепой звезду»

Патриотический певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN принял участие в шоу «Перепой звезду» на Первом канале, в финале которого его партнером стала 24-летняя преподавательница сценической речи Татьяна Смирнягина.
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