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Культуромания

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Преподавательница разгромила певца SHAMAN в шоу «Перепой звезду»

Преподавательница разгромила певца SHAMAN в шоу «Перепой звезду»

Патриотический певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN принял участие в шоу «Перепой звезду» на Первом канале, в финале которого его партнером стала 24-летняя преподавательница сценической речи Татьяна Смирнягина.

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