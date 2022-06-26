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Представительство ДНР в СЦЦК: украинские войска обстреляли Горловку

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Горловку (поселок шахты Гагарина) в ДНР. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном Центре Контроля и Координации и в переговорном процессе (СЦЦК) в Telegram-канале.

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