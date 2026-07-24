Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 924 подписчика

Пристававший к детям петербуржец прятался от правоохранителей в женской уборной

Пристававший к детям петербуржец прятался от правоохранителей в женской уборной

В Северной столице росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к детям. Инцидент случился в Василеостровском районе Петербурга В четверг, 23 июля, наряд правоохранителей получил сообщение из петербургского ДК Кирова на Большом проспекте Василеостровского острова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии