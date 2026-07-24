Пристававший к детям петербуржец прятался от правоохранителей в женской уборной

В Северной столице росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к детям. Инцидент случился в Василеостровском районе Петербурга В четверг, 23 июля, наряд правоохранителей получил сообщение из петербургского ДК Кирова на Большом проспекте Василеостровского острова.