Пристававший к детям петербуржец прятался от правоохранителей в женской уборной

В Северной столице росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к детям. Инцидент случился в Василеостровском районе Петербурга В четверг, 23 июля, наряд правоохранителей получил сообщение из петербургского ДК Кирова на Большом проспекте Василеостровского острова.
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