Тишковец: глубокая осень наступит в Москве в конце октября

На смену «золотой осени» в Москве к концу октября придет «глубокая осень». Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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