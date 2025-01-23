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В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года

В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Чернышов выдвинули инициативу о завершении учебной сессии в российских университетах до наступления Нового года, чтобы продлить студенческие каникулы.

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