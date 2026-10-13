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Сибига утверждает, что США продолжают предоставлять Киеву разведданные

Сибига утверждает, что США продолжают предоставлять Киеву разведданные Глава украинского МИД Сибига заявил, что, вопреки недавним заявлениям, США продолжают снабжать Киев данными спутниковой разведки.

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