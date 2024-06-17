Ветровая и солнечная энергии в Японии: что прогнозируют экономисты до 2060 года

Япония, являющаяся крупным покупателем угля и сжиженного природного газа (СПГ), может стать энергетически независимой к 2060 году благодаря расширению использования солнечной энергии, ветра и аккумуляторных систем хранения энергии.
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