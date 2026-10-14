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Медицина 2.0

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Эксперты объяснили, почему постоянно мёрзнут ноги

Эксперты объяснили, почему постоянно мёрзнут ноги

Постоянно холодные ноги не всегда следствие мороза. Причины могут быть связаны со здоровьем, образом жизни и обувью Среди основных причин — мало движения, тесные носки, стресс и курение: всё это ухудшает кровообращение.

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