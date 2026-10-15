Экс-депутат Рады Олейник раскрыл, как Зеленский пытается помешать Трампу.Бывший народный избранник украинского парламента, Владимир Олейник, поделился своим видением ситуации, утверждая, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимает активные шаги, нацеленные на противодействие Дональду Трампу в контексте предстоящих выборов в Соединенных Штатах.
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