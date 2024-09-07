Дуров сообщил, что из Telegram убрали две популярные у мошенников функции

Вместо опасной «Люди рядом» появилась новая опция «Бизнес рядом» Из мессенджера Telegram исчезла функция «Люди рядом» и загрузка медиафайлов в блогерский инструмент Telegraph, который часто использовали мошенники.
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