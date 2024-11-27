Зловонную трубу замуровали на берегу Тулы в Новосибирске

Все источники загрязнения Тулы планируют ликвидировать в Новосибирске. Напомним, решение о тампонировании сливов принято на заседании рабочей группы минприроды региона по противодействию незаконному пользованию водными объектами.
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