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Учёные проапгрейдили сканирующий туннельный микроскоп, чтобы подглядывать ...

Учёные проапгрейдили сканирующий туннельный микроскоп, чтобы подглядывать ...

Учёные проапгрейдили сканирующий туннельный микроскоп, чтобы подглядывать за атомами кремнияУменьшение шага проекции полупроводниковой литографии заставляет более пристально вглядываться в перспективные материалы вплоть до анализа расположения отдельных атомов.

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