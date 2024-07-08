Что такое грязная криптовалюта и чем она опасна?

Блокчейн сохраняет прозрачность, однако нужно быть внимательным в финансовых сделках, чтобы не попасть на грязную криптовалюту, отмечают эксперты Business FM С введением ограничений, связанных с переводом денежных средств за рубеж и сложностями с оплатой импортных товаров, растет популярность цифровых денежных операций.