В результате атаки вражеских беспилотников в Брянской области погиб ребенок Минувшей ночью украинские беспилотники в очередной раз атаковали приграничную Брянскую область России.
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В результате атаки вражеских беспилотников в Брянской области погиб ребенок Минувшей ночью украинские беспилотники в очередной раз атаковали приграничную Брянскую область России.
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