ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 марта 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, четырнадцатое марта две тысячи двадцать третьего года. Код 1056 =Благодарность не только умножает всё хорошее в вашей Жизни, но и удаляет из неё негативные стороны = "Бог не меняет того, что происходит с людьми, пока люди сами не переменят то, что есть в них" = Быть идеальной - это не значит бросаться в глаза; быть идеальной — значит врезаться в память =Вас никто не может обидеть без вашего на то согласия, ведь причина обиды - мысли, а они только в вашей власти=В нашей Жизни есть цель поднятия уровня Сознания, а не просто увеличение общего объема знаний = Всегда думай о том, чего хочешь, и никогда о том, чего не хочешь; притянется то, о чём думаешь =Вселенная обретает смысл лишь в том случае, когда нам есть с кем поделиться своими чувствами =Главное, не ищите Путь, который избавит от проблем, ищите Путь, который поможет их решить = Голос правды — ощущение совести — это от сердца, а голос кривды — оправдывание себя перед собой — от ума =Духовность приносит мир, радость, Любовь, комфорт и мотивирует вас служить обществу= Если вы обретёте знание Основ Мироздания, ваша молитва станет космической по сути и по содержанию =Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными=За счастье нужно платить благими делами.