Два россиянина допущены до участия в квалификации олимпийской регаты

Организаторы регаты «Последний шанс», которая является квалификацией к Олимпийским играм в Париже, допустили двух российских яхтсменов Елизавету Жеребцову и Михаила Ушкова до участия в предстоящих соревнованиях.
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