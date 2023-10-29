Боксёр Тайсон Фьюри с трудом победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу над бывшим обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) французом Фрэнсисом Нганну.
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