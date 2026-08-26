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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йылдыз пропустит до 3 месяцев из-за перелома стопы. Вингеру «Юве» потребуется операция (GdS)

Вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз выбыл на длительный срок. 21-летний футболист получил травму во время матча с «Фрозиноне» в 1-м туре Серии А (1:0).

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