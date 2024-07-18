Орбан рассказал Трампу о визитах в РФ и КНР в рамках "мирной миссии"

REUTERS/Carlos Barria/File Photo Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с бывший президентом США Дональдом Трампом рассказал о результатах своих поездок в Россию и Китай в рамках "мирной миссии" по урегулированию украинского конфликта.