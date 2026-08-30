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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» подписала де Рона. 35-летний хавбек попросил «Аталанту» отпустить его к Гасперини, клубы сошлись на негарантированной сумме в 1 млн евро

Мартен де Рон вновь будет выступать под руководством Джан Пьеро Гасперини . « Рома » объявила о подписании полузащитника, последние девять сезонов игравшего в составе «Аталанты».

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