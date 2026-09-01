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Умные поля и цифровые помощники. Как ИИ поможет аграриям Алтая увеличить урожай в разы

Умные поля и цифровые помощники. Как ИИ поможет аграриям Алтая увеличить урожай в разы

Ученые и представители АПК обсудили, как нейросети помогут бороться с изменением климата, нехваткой кадров и низким качеством семян С помощью искусственного интеллекта алтайские растениеводы в будущем смогут получать значительно больше урожая.

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