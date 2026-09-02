💦 В водохранилищах Крыма накоплено более 70% воды Директор научно-производственной компании Анатолий Копачевский отметил в эфире «Радио Крым», что такого объёма воды достаточно для стабильного снабжения региона на длительный срок.
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