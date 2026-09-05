Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 12 сентября

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начнут работать 12 сентября. Торговля продлится до 27 декабря, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов на совещании в Доме Правительства РТ.