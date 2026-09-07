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Пронедра

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Громкое заявление Трампа, что Луна принадлежит США

Громкое заявление Трампа, что Луна принадлежит США

Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США. Разбираем, что означает его заявление, какие планы у США по Луне и что известно о новой космической гонке.

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