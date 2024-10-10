Книгопечатание и подражательство назвали спусковыми факторами охоты на ведьм

В прошлых научных работах активизацию процессов над ведьмами в Европе связывали с ростом экономических трудностей, голодом и социальной напряженностью на фоне неурожаев, войн, эпидемий чумы и сифилиса, которые имели место с конца XV по середину XVII веков.
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