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Хозяйка упавшей с 9-го этажа кошки заявила, что животное само залезло в пакет и спрыгнуло

Хозяйка упавшей с 9-го этажа кошки заявила, что животное само залезло в пакет и спрыгнуло

В Рязани кошка по кличке Ириска выпала в пакете с балкона одного из жилых домов. По словам хозяйки, кошка сама попыталась свести счеты с жизнью и сама залезла в пакет.

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