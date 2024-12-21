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Капризов сделал передачу в матче с «Ютой» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Миннесоты» ассистировал Матсу Зукарелло при единственной шайбе команды в матче против клуба из Солт-Лейк-Сити (1:2).

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