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В парке 300-летия пройдёт самый большой семейный фестиваль лета

В парке 300-летия пройдёт самый большой семейный фестиваль лета

Об этом сообщил Александр Беглов в своём канале в MAX. "Самый большой семейный фестиваль состоится в эти выходные в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

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