Бойцы ВС РФ начали применять мины ТМ-62 для подрыва украинских «опорников»

Бойцы подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) начали применять противотанковые мины ТМ-62 для подрыва украинских опорных пунктов — большое количество взрывчатки в переделанных минах делает их страшным оружием.
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