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Украинское коррупционное болото

Украинское коррупционное болото

Итак, «большая чистка» в украинской власти началась. Началась по требованию США (именно ради этого несколько дней назад в Киев прилетел глава ЦРУ Бернс), а потому интересами Вашингтона и будут определяться её параметры — кого и как «зачистят».

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