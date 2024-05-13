Аллу Пугачёву заметили в ресторане с иноагентом Олегом Тиньковым

Пугачёва на Кипре встретилась с иноагентом Тиньковым На Кипр Пугачёва с детьми и мужем Максимом Галкиным (Минюст РФ включил его в список физлиц-иноагентов) перебралась осенью прошлого года, когда резко обострился конфликт между Израилем и сектором Газа.
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