Трамп призвал Гренландию присоединиться к США в обмен на безопасность и инвестиции

Президент США Дональд Трамп призвал Гренландию войти в состав США. Соединенные Штаты готовы "инвестировать миллиарды долларов" и обеспечивать безопасность острова, заявил политик в социальной сети Truth Social, о чем в понедельник, 10 марта, ТАСС.