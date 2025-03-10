Трамп призвал Гренландию присоединиться к США в обмен на безопасность и инвестиции

Президент США Дональд Трамп призвал Гренландию войти в состав США. Соединенные Штаты готовы "инвестировать миллиарды долларов" и обеспечивать безопасность острова, заявил политик в социальной сети Truth Social, о чем в понедельник, 10 марта, ТАСС.
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