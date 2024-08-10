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В связи с событиями в Курске в Госдуме ответили насчёт мобилизации

В связи с событиями в Курске в Госдуме ответили насчёт мобилизации

Вопрос подняли журналисты федерального издания. В Госдуме исключили возможность новой волны мобилизации в России из-за событий в Курской области.

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