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Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при пожаре на Амурском ГХК

Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при пожаре на Амурском ГХК

Прокуратура Амурской области организовала горячую линию для защиты прав пострадавших и их семей после пожара на Амурском газохимическом комплексе в конце августа.

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