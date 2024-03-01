Русские военные уничтожили две роты ВСУ, применив вакуумную бомбу

ВС России применили вакуумную бомбу весом полторы тонны, уничтожив тем самым две роты ВСУ.В результате применения русской армией мощнейшей бомбы весом в 1500 килограмм удалось уничтожить две роты вооружённых сил Незалежной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии