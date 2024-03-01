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Русские военные уничтожили две роты ВСУ, применив вакуумную бомбу

Русские военные уничтожили две роты ВСУ, применив вакуумную бомбу

ВС России применили вакуумную бомбу весом полторы тонны, уничтожив тем самым две роты ВСУ.В результате применения русской армией мощнейшей бомбы весом в 1500 килограмм удалось уничтожить две роты вооружённых сил Незалежной.

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