В окружном учебном центре ВВО в Хабаровском крае начался курс обучения пилотированию беспилотных летательных аппаратов

В ходе практических занятий военнослужащие изучают основы управления БПЛА, способы обнаружения дронов противника средствами радиоэлектронной борьбы, применению противодроновых ружей, а также совершенствуют навыки ведения воздушной разведки.
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