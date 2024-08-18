Рекомендации специалистов помогут вам правильно выбрать арбузы и дыни

В Москве начался бахчевой сезон, когда многие горожане стремятся приобрести свежие арбузы и дыни. Однако, чтобы избежать неприятностей, стоит обратиться к советам экспертов столичного потребительского портала.
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