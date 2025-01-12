Скончался Роджер Прэтт, оператор фильмов о Гарри Поттере

В декабре 2024 года скончался британский оператор-постановщик Роджер Прэтт, которому было 77 лет. Эта печальная новость пришла из Британского общества кинематографистов, не предоставивших деталей о причине и дате смерти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии