Развеиваем мифы о том, как выбрать качественное топливо

Топливо — это не то, что можно понюхать, потрогать и определить качество «на глаз». Вопреки популярным мифам, почувствовать опасные примеси или отличить качественный бензин от бензина ненадлежащего качества без лабораторного анализа невозможно.
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