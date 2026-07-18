Транспортные системы прошлого.

Юрий Ильинов

Управа на Starlink: раскрыты документы закрытых переговоров России и Китая Россия и Китай готовят ответ Starlink. Западные СМИ раскрыли программу космического противостояния. Россия и Китай начали совместную работу над технологиями противодействия спутниковой сети Starlink. Об этом сообщил портал Оrdomundi.ru со ссылкой на европейские издания Der Spiegel, Le Monde и The Insider. Развитие спутниковых систем изменило характер современных конфликтов. Starlink стал одним из ключевых элементов связи в зоне боевых действий. Россия и Китай рассматривают способы ограничения подобных возможностей. Материалы совместного расследования западных СМИ указывают, что сотрудничество двух стран в космической сфере активизировалось ещё в 2023 году. В центре внимания оказались системы связи, противоспутниковые технологии и военные разработки. По данным журналистов, обсуждения проходили во время закрытых встреч представителей двух государств. В документах упоминаются перспективные системы вооружений и новые подходы к ведению боевых действий. «Москва и Пекин рассматривают космическую инфраструктуру как важнейший элемент будущих конфликтов», — говорится в материалах расследования. Закрытые документы о военном сотрудничестве Журналисты получили доступ к закрытым материалам Третьего Китайско-российского форума, который состоялся в Гуанчжоу в ноябре 2023 года. Документы содержат презентации и протоколы рабочих переговоров. Выяснилось, что на форуме обсуждались интегрированные системы ПВО, противоракетная оборона, беспилотные комплексы и военная авиация. Особое внимание уделялось развитию технологий, которые могут изменить баланс сил в космосе. Трёхступенчатая стратегия против Starlink Китайские специалисты предложили комплексный план противодействия спутниковой системе SpaceX. Первый этап предполагает международное давление через регулирующие организации. Москва и Пекин выдвинули аргументы о перегруженности низкой околоземной орбиты. Второй этап связан с борьбой за частоты и орбитальные позиции. Этот инструмент рассматривается как способ ограничить расширение американской сети. Третий этап предусматривает развитие технологий радиоэлектронной борьбы. Речь идёт о создании систем, способных воздействовать на сигналы Starlink в отдельных районах. «Главная задача — снизить эффективность спутниковой связи противника», — отмечают авторы предложений. Космическое оружие и атаки на спутники Самой спорной частью программы стали предложения по физическому уничтожению спутников. Разработчики из Китайской корпорации аэрокосмических наук и технологий рассматривают создание дешёвых средств поражения. Идея заключается в применении недорогих аппаратов против большого количества спутников. Среди возможных вариантов упоминаются ракеты с множеством поражающих элементов и небольшие спутники-камикадзе. Также в китайских военных исследованиях рассматриваются лазерные системы, микроволновое оружие и противоспутниковые ракеты. Кибератаки против спутниковой инфраструктуры Документы также описывают возможные методы воздействия через киберпространство. Среди вариантов называются подмена доступа, внедрение вредоносного программного обеспечения, а также использование уязвимостей. Целью таких операций может стать нарушение управления спутниками и наземными терминалами. При этом специалисты отмечают, что любая атака на глобальные спутниковые системы может привести к серьёзным последствиям. Россия передаёт опыт применения беспилотников Отдельным направлением сотрудничества стал обмен информацией о боевом применении беспилотников. Китай располагает большим количеством моделей дронов, однако обладает ограниченным опытом их использования в реальных конфликтах. Россия, согласно документам, может предоставить данные с поля боя. Взамен Пекин предлагает технологии искусственного интеллекта и возможности массового производства. Стороны обсуждают создание автономных роевых систем нового поколения. Западные СМИ отмечают, что китайские технологии уже используются в российских беспилотниках. Расследование утверждает, что часть китайских компонентов уже применяется в российских беспилотных системах. В частности, в модулях искусственного интеллекта, сенсорах, аккумуляторах и накопителях. По данным журналистов, поставки некоторых компонентов в Россию продолжаются. Запад обеспокоен новым уровнем сотрудничества Европейские страны внимательно следят за развитием российско-китайского взаимодействия. Украина ранее заявляла о наличии доказательств использования китайских компонентов в российском вооружении. Пекин официально отвергает обвинения в поставках оружия Москве. Но по данным Reuters, европейские службы сообщали об обучении российских специалистов в Китае в конце 2025 года. ВС РФ развернули систему «Волна Купол Гарант», способную нарушать работу Starlink и снижать эффективность дронов противника,