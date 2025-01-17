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Белоруссия пригласила наблюдать за выборами главу БДИПЧ ОБСЕ

Белоруссия пригласила наблюдать за выборами главу БДИПЧ ОБСЕ

Белоруссия пригласила наблюдать за президентскими выборами миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и обещает равные условия работы для всех международных наблюдателей.

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