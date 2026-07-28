«Монако» за 25 млн евро и бонусы покупает форварда «Нанта» Аблина

«Монако» покупает форварда «Нанта» Маттиса Аблина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка согласована, сумма трансфера составит 25 млн евро плюс бонусы.
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