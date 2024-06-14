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Захарова назвала санкции США экономической войной Запада против России

Запад санкциями ведет экономическую войну против России. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Известий" Антона Золотницкого.

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