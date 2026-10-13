Бюджет Петербурга впервые достигнет 1,5 трлн рублей

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект бюджета на 2027–2029 годы, доходная часть которого в 2027-м впервые достигнет 1,5 трлн рублей, а почти 60% расходов — около 800 млрд рублей — направят на образование, здравоохранение и социальную поддержку.