Юрист Вайнберг дала советы на случай списания мошенниками денег с карты

Как подчеркнула собеседница RT, если с карты граждан списали денежные средства, то им прежде всего необходимо сообщить об этом в банк, заблокировать карту и попросить оформить заявление на возврат денежных средств.
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